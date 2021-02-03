Махачкала, , 14:27 — REGNUM В Дагестане исключен из партии «Единая Россия» директор школы № 3 в городе Каспийске, подозреваемый в хищении продуктов питания из школьной столовой. Об этом сообщил председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов.

В заявлении спикера парламента, опубликованном на официальном сайте законодательного органа, говорится, что факт хищения директором школы Джафаром Агаевым продуктов питания, предназначенных для приготовления горячих завтраков для детей начальной школы, — это «вопиющий и аморальный случай».«Агаев Джафар Рамазанович являлся членом партии «Единая Россия». Решением президиума регионального политического совета партии, вчера, 2 февраля, Джафар Рамазанович исключен из партии за дискредитирующие действия», — заявил Хизри Шихсаидов. Он также отметил, что в администрацию города Каспийска направлено письмо о рассмотрении вопроса об увольнении директора школы с должности. Кроме того, партийцы призывают к объективному расследованию инцидента.

Напомним, ранее кадры видео, на которых директор школы в Каспийске признается сотрудникам правоохранительных органов в хищении продуктов питания из школьной столовой облетели социальные сети. В Минпросвещения России потребовали проверки этого факта у регионального миндрава.

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