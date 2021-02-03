Киев, , 14:27 — REGNUM Китай направил Украине ноту протеста в связи с украинскими санкциями в отношении китайских инвесторов. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

"Действительно, МИД Украины получил ноту от китайской стороны по ситуации вокруг «Мотор Сич». Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому её содержание разглашать не можем», — сказал он.

Чиновник добавил, что соответствующие украинские органы уведомлены о данном документе.

Напомним, ранее по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в стране ввели санкции против китайской компании Skyrizon и лиц, причастных к ней. Китайские инвесторы «виноваты» в том, что купили контрольный пакет акций украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела санкции в отношении двух иностранных авиакомпаний.

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