Киев, 3 февраля 2021, 14:27 — REGNUM Китай направил Украине ноту протеста в связи с украинскими санкциями в отношении китайских инвесторов. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «Интерфакс-Украина».
Чиновник добавил, что соответствующие украинские органы уведомлены о данном документе.
Напомним, ранее по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в стране ввели санкции против китайской компании Skyrizon и лиц, причастных к ней. Китайские инвесторы «виноваты» в том, что купили контрольный пакет акций украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела санкции в отношении двух иностранных авиакомпаний.
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