Ташкент, , 14:23 — REGNUM Обычай государственных служащих записывать поручения президента Узбекистана в блокноты является частью политической культуры. Об этом 3 февраля заявил министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков в интервью изданию «Голос Америки».

«В каждом государстве, в каждом обществе есть своя политическая культура», — сказал министр. Он призвал с уважением относиться к таким обычаям.

Умурзаков добавил, что члены правительства получают от президента множество задач. «Например, когда мне дают поручения, я записываю, чтобы запомнить, а затем систематизировать их», — сказал министр.

Он добавил, что некорректно приравнивать культуру записи поручений главы государства в блокнот с «культом личности».