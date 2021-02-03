Бишкек, , 14:24 — REGNUM Парламент Киргизии большинством голосов утвердил кандидатуру председателя Счетной палаты республики Улукбека Марипова на пост премьер-министра. Об этом 3 февраля сообщает киргизский новостной портал 24.kg.

Уточняется, что также народные избранники одобрили состав и структуру нового правительства страны, которое должно приступить к выполнению своих обязанностей после подписания президентом Киргизии Садыром Жапаровым соответствующего указа.

Кроме того, отмечается, что на сессии было зарегистрировано 72 депутата, из которых 71 высказался за в поддержку нового состава правительства и премьер-министра страны и один — против.

При этом Марипов заявил, что он намерен вести свою работу вместе с парламентом республики и указал, что все замечания депутатов учтены и записаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля депутат Дастан Бекешев предложил кандидату на должность премьер-министра Улукбеку Марипову лишить экс-президентов Киргизии государственной охраны — в целях экономии бюджета.