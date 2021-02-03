Москва, , 14:03 — REGNUM Граждане России проявили большой интерес к платформе по сбору идей социально-экономического развития страны. Об этом 3 февраля заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Вы как раз в рамках Наблюдательного совета, Владимир Владимирович, поручали запустить Национальную технологическую инициативу. И у нас в прошлом году получились тоже масштабные проекты, о которых можно говорить и которыми можно гордиться», — заявила Чупшева.

Так, был представлен первый российский образец электромобиля «Кама-1», запущена пилотная сеть 5G. Также было запущено пилотное тестирование программы «Умные дороги», которая призвана снизить аварийность и смертность на дорогах.

«Мы в прошлом году также открыли платформу по сбору идей по социально-экономическому развитию нашей страны для граждан. Не ожидали сами такого интереса. 15 тыс. идей наши граждане представили в повестку и развития, и в том числе упреждения последствий, связанных с пандемией коронавируса», — указала она.

Все основные идеи, которые были поддержаны народным голосованием и голосованием экспертов, были представлены на форуме «Сильные идеи», в котором также принимал участие президент, и начали реализовываться.