Джакарта, , 14:01 — REGNUM Индонезия и Иран заключили контракт на закупку 700 устройств для гемодиализа, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Контракт был подписан между индонезийской компанией Barakahmedika Nusantara и иранской компанией Arya Teb Firouz.

Иран считается одной из шести стран, которые производят высокотехнологичное оборудование для гемодиализа.

Деловое партнерство двух стран также будет способствовать успеху развития здравоохранения Индонезии и Ирана.

Индонезия и Иран также регулярно проводят бизнес-форум в области здравоохранения для построения устойчивых партнерских отношений в сфере фармацевтики и медицинского оборудования между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Германии согласились поддержать усилия по переходу на чистую энергию через программу «Чистая, доступная, безопасная энергия» (CASE) в Юго-Восточной Азии.

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