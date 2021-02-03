Киев, , 14:04 — REGNUM Санкции в отношении авиакомпании из Молдавии JET4U S.R.L. и из Португалии — JET4U LDA за полеты на российскую территорию, в частности — в Республику Крым, ввели власти Украины. Об этом 3 февраля сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление выполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также блокировку активов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса Киевского международного института социологии стало известно, что 91,1% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против необоснованно высоких тарифов на услуги ЖКХ.