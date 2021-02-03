Киев, , 14:03 — REGNUM Окружение президента Украины Владимира Зеленского подставило главу государства. Об этом написала политический эксперт Елена Дьяченко 3 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что для закрытия оппозиционных телеканалов NewsOne, Zik и 112.ua Зеленский использовал наработки своего предшественника — Петра Порошенко.

«Вчерашние санкции против телеканалов без доказательства их вины… в суде — это результат перекоса, внесённого Порошенко в закон об СНБО (Совет нацбезопасности и обороны Украины — ИА REGNUM) в 2014 году, которым из вспомогательного координационного органа при президенте… Совнацбез стал органом, который решил заменять собой другие ветви власти», — сообщила эксперт.

Она объяснила, что Порошенко эта структура позволяла вводить блокаду Донбасса и военное положение, чтобы оставаться у власти.

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Дьяченко напомнила, что СНБО может принимать любые решения, однако президент имеет право вводить в действие только те решения, которые находятся в рамках его полномочиям.

«Те, кто посоветовал президенту такой шаг, не сообщили, что всю ответственность понесет он один, а не они и не СНБО… Можно, конечно, руководить страной и посредством одного только Совнацбеза, но исключительно ценой собственной легитимности», — подытожила эксперт.

Напомним, ранее Зеленский своим указом ввёл «санкции» против владельца оппозиционных телеканалов, депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. В рамках ограничений были отобраны лицензии трёх популярных украинских каналов, а также прекращено их вещание в телеэфире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива пообещал организовать акции протеста против произвола властей, закрывших телеканалы.

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