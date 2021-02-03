Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали депутата Законодательного собрания Ленинградской области по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом 3 февраля сообщил в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 53-летний депутат Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу, имя которого не называется, знал, что правоохранительные органы начали доследственную проверку производственной деятельности одной из коммерческих структур Ленобласти.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года парламентарий неоднократно встречался с двумя представителями это компании, которым сообщил, что полиция хочет возбудить в отношении них уголовное дело. И пообещал «решить вопросы», если те передадут ему 3 млн рублей взятки, которую он, в свою очередь, якобы передаст полицейским.

2 февраля депутат встретился со своими визави в дном из офисов на Большой Разночинной улице Петербурга и получил 155 тыс. рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2,845 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.

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