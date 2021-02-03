Москва, , 13:50 — REGNUM Жёсткие действия полиции по пресечению несанкционированных акций оправданы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что правоохранительные органы не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлём.

«В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, а также ряде других городов России, 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции протеста. В эти дни силовики перекрывали улицы по маршруту следования протестующих, не обошлось без задержаний.