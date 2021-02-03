Токио, , 15:26 — REGNUM Япония выразила протест против критики в её адрес, изложенной в «Белой книге по обороне» за 2020 год и опубликованной министерством обороны Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей министерства обороны.

Читайте также: Сеул вновь выразил протест против притязаний Японии на острова Токто

Представители министерства обороны Японии вызвали 2 февраля южнокорейского военного атташе, выразив сожаление по поводу содержания «Белой книги».

Известно, что протест японской стороны, в частности, касается пункта, в котором указано, что отношения двух стран испытывали трудности из-за высказываний японских политиков, оспаривающих суверенитет Южной Кореи над островами Токто в Японском море.

Между тем, в ходе пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, представитель оборонного ведомства Японии указал, что в южнокорейской «Белой книге по обороне» изложены данные о территориальной принадлежности островов Токто, которые противоречат позиции Токио.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее назвали КНДР угрозой национальной безопасности