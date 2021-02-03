Тбилиси, , 13:53 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий, прошедших по итогам выборов в парламент Грузии, объявив бойкот законодательному органу фактически заявили о своем нежелании работать. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 3 февраля сделал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, выступая с докладом о годовой деятельности парламента.

«Оппозиция не хочет быть оппозицией, что является невероятной аномалией для демократической системы, — сказал Талаквадзе. — Бойкотируя парламент, они заявили общественности: «Да, вы голосовали за нас, но мы не хотим работать. Мы не хотим участвовать и быть в оппозиции, но нам нужно финансирование и мы готовы тратить ваши налоги».

Спикер отметил, что считает такую позицию недопустимой, и со стороны государства на это будет соответствующая реакция. Он добавил, что в ПАСЕ тактику оппозиционных партий назвали «подрывом демократии».

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.

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