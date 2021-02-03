Москва, , 13:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин сообщит, когда он пройдет вакцинацию от COVID-19, а желающих сделать себе прививку итак много. Об этом 3 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

"Президент самостоятельно объявит о том моменте, когда он сам вакцинируется», — заявил он, комментируя мнение о том, что прохождение вакцинации стимулировало бы к этому же других жителей России.

Также Песков отметил, что в целом вакцина в российском обществе воспринимается «на хорошем уровне» и добавил, что желающих сделать прививку от коронавируса в стране очень много.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 3 февраля проведет встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.