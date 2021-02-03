Кострома, , 13:32 — REGNUM В Костромской области завершился процесс выдвижения кандидатов на должность главы города Мантурово. Об этом со ссылкой на Избирательную комиссию региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы ЦИК РФ

Желание участвовать в выборах, назначенных на 28 февраля, изъявили семь кандидатов. Шестеро из них выдвинуты политическими партиями, один намерен участвовать в борьбе в качестве самовыдвиженца.

Так, от КПРФ на выборы идёт Руслан Гапиров, являющийся гендиректором организации «Жилфонд», занимающейся управлением недвижимым имуществом, от «Справедливой России» — Александр Олексеенко, от ЛДПР — мастер мебельного участка Николай Петухов. Партия «Новые люди» направили на выборы 34-летнего госинспектора ГИБДД Максима Потехина, «Единая Россия» — директора общеобразовательной школы Игоря Устюжанина, «Казачья партия» — неработающего Андрея Торопыгина. Самовыдвиженцем оказался индивидуальный предприниматель Сергей Котов, зарабатывающий оказанием услуг по техобслуживанию автомобилей.

Процесс регистрации кандидатов должен завершиться не позднее 10 февраля 2021 года.

Напомним, выборы были назначены после того, как в начале декабря 2020 года глава Мантурово Алексей Смирнов покинул свой пост «в связи с приглашением на работу в структуры региональных органов власти». В общей сложности за последние месяцы в Костромской области по собственному желанию уволились главы пяти районов. В двух случаях они пошли на повышение, заняв посты в областной администрации. В Мантурове проживают 16,5 тысячи человек, обладающих избирательном правом.

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