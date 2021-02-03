Киев, , 13:33 — REGNUM Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов, а президенту Украины Владимиру Зеленскому — 35,6%. Такие данные фигурируют в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 3 февраля на официальном сайте организации.

Отметим, что разница между уровнями доверия и недоверия также не в пользу Зеленского. Кличко не доверяют 51,8% опрошенных, а президенту Украины — 59,6%. Таким образом, баланс доверия также в пользу мэра Киева — — 14,3% против — 24%.

Рейтинг Зеленского на возможных президентский выборах также снизился. Если в декабре 2020 года за него в первом туре были готовы проголосовать 27% опрошенных, то в январе 2321 года — 22,1%. При этом Зеленский всё же остаётся лидером электоральных симпатий.

Опрос проводился с 27 января до 1 февраля 2021 года. Всего было опрошено 1205 совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Напомним, ранее в КМИС сообщили о том, что за отставку Владимира Зеленского выступают 47,6% респондентов.

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