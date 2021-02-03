Москва, , 13:31 — REGNUM Встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой проведет 3 февраля президент России Владимир Путин. Об этом 3 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, сегодня у президента будет относительно спокойный рабочий день, в ходе которого запланированы внутренние встречи и совещания, а во второй половине дня ожидается телефонный разговор на международном уровне.

«Также среди встреч публичной будет встреча с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой», — сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что АСИ было создано по инициативе главы Российского государства и что Чупшева встречается с президентом на регулярной основе. При этом он уточнил, что на сегодняшней встрече глава АСИ «расскажет об итогах работы агентства, как оно выстраивало свою работу в минувшем году в условиях пандемии, акцентировало свою деятельность на социальных проектах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций в России.