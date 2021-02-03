Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейским сообществом Санкт-Петербурга за то, что на областном образовательном вебинаре для педагогов получило распространение выступление преподавателя петербургских вузов Владимира Матвеева с частным мнением об отрицании Холокоста.

Губернатор пообещал привлечь к административной ответственности организаторов мероприятия для педагогов, на котором были допущены подобные высказывания.

Свои извинения глава региона принес во время встречи с главным раввином Санкт-Петербурга и Ленинградской области Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины Марком Грубаргом, сообщили 3 февраля в пресс-службе областной администрации. Ранее эти представители еврейских организаций пожаловались в прокуратуру на выступление Матвеева.

В ходе встречи стороны договорились о совместной организации уроков — о Холокосте для областных школьников — от генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Ольги Слов, и о блокаде Ленинграда и Ленинградской битве — от председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, профессора Сергея Тарасова для учеников одной из израильских школ.

«Александр Дрозденко также отметил необходимость столь же жесткой и нетерпимой реакции общества к попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и проявлениям фашизма во всем мире», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, громкий скандал разразился после выступления ученого, имеющего степень доктора технических наук и кандидата экономических наук, на вебинаре, посвященном Дню памяти жертв Холокоста. Онлайн-мероприятие для заместителей директоров школ по воспитательной работе было организовано Институтом развития образования Ленинградской области, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей, и состоялось 21 января.

В своем выступлении почетный работник высшего профессионального образования РФ, полковник в отставке Владимир Матвеев заявил, что Холокост — это не более чем «религиозное понятие, отражающее определенное явление», реализуемое в том числе через ритуал «всесожжения», «уничтожения огнем», «жертвоприношения».

Представители еврейского сообщества возмутились данным выступлением и обратились в прокуратуру с требованием провести проверку.

Петербургские вузы, с которыми сотрудничал Матвеев, расторгли с ним отношения. Сам Матвеев после разразившегося скандала с сердечным приступом был госпитализирован, ему оказали необходимую помощь.

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