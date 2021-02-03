Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Посредственность нового президента США Джо Байдена является лучшим его качеством в условиях современной американской политики, заявил Ян Бурума 2 февраля в статье для портала Project Syndicate.

«Джо Байдена легко недооценить. Некоторые левые пренебрежительно отозвались о новом президенте США как о партийном функционере, оппортунисте и назначенце коррумпированного и деморализованного истеблишмента», — отметил Бурума.

«Байден пока что не показал себя великим человеком. Тем не менее человека, который на протяжении четырех десятилетий проработал в террариуме вашингтонской политики и был избран президентом в возрасте 78 лет, нельзя так просто списывать со счетов. Он как минимум высококвалифицированный политик», — добавил он.

Безусловно, нового американского лидера нельзя назвать ни блестящим мыслителем, ни героическим лидером, не обладает он и особой харизмой. Если к Байдену когда-либо и приходила оригинальная идея, то он очень хорошо это скрывает. Более того, во время своей президентской кампании 1988 года он даже списал слова британского политика Нила Киннока.

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В этом плане остро встает вопрос о том, какой политик наилучшим образом может обеспечить интересы либеральной демократии — блестящий или героический лидер или политик вроде Байдена. Так, американский писатель Гор Видал утверждал, что «великие лидеры ведут великие войны». К тому же большие интеллектуалы, не желающие слушать мнения других, тоже склонны ошибаться, тогда как успешные политики должны прислушиваться и к «дуракам».

В свою очередь с пренебрежением к либеральной демократии из-за ее кажущейся посредственности часто относятся люди, склонные к революции. К ним Бурума отнес французского адвоката Жака Вержеса, который защищал леворадикальных террористов, объясняя это тем, что его «тянуло к величию… к идее Судьбы, а не к счастью», которое «в Европе было запятнано социал-демократией».

Можно понять, что он имеет в виду. В счастье есть что-то посредственное, противоположное тому, что романтики называли «бурей и натиском». Но «стремление к счастью» заложено в ДНК Америки и закреплено Томасом Джефферсоном в Декларации независимости. Возможно, поэтому правые и левые революционеры так часто презирают Соединенные Штаты.

Безусловно, бывают случаи, когда даже демократии нужны герои. Так, Невилл Чемберлен не был слишком изобретательным политиком. Он был готов идти на компромиссы и не мог считаться лидером, в котором нуждалась Великобритания в битве с нацистской Германией в 1940 году. В мирное время Чемберлен был эффективным премьер-министром, в то время как Уинстон Черчилль считался ненадежной фигурой. Однако в мае 1940 года, когда Британия была едва готова к войне, стране понадобился «такой решительный романтик, как Черчилль», чтобы вдохновить свой народ своим героическим духом.

Однако такие случаи редки. К сожалению, слишком много послевоенных президентов США предпочли подражать Черчиллю, а не Чемберлену, что иногда приводило к глупым войнам. Искатели боевой славы и национального величия редко служат стремлению к счастью. Ему гораздо лучше служит такой лидер, как Байден.

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