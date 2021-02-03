Москва, , 13:12 — REGNUM Сообщения о задержании шведского дипломата в ходе протестов в Москве ошибочны. Об этом сообщили 3 февраля ТАСС в посольстве Швеции в России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства находился на несогласованном митинге. Об этом проинформировали главу шведской дипломатии Анн Линде, когда 2 февраля она встречалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Посольство Швеции в Москве решительно отрицает, что шведский дипломат был задержан в связи с протестными акциями в Москве», — сказал представитель дипломатической миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что её переговоры с Лавровым в Москве были конструктивными и честными.

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