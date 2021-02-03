Минск, 3 февраля 2021, 13:11 — REGNUM Белорусская железная дорога (БЖД) готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Белоруссией и Россией. Такое заявление на встрече с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, которая состоялась 3 февраля в онлайн-формате, заявил начальник БЖД Владимир Морозов.
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Также сообщается, что в ходе переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве при организации движения поездов между Белорусской и Российской железными дорогами, порядке передачи вагонов, контейнеров и грузов, а также использовании железнодорожной инфраструктуры между передаточными станциями.
Кроме того, в ходе рабочей беседы Белозёров и Морозов подвели итоги сотрудничества железнодорожных компаний в прошлом году и обсудили перспективные направления совместной работы в 2021 году.
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