Минск, , 13:11 — REGNUM Белорусская железная дорога (БЖД) готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Белоруссией и Россией. Такое заявление на встрече с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, которая состоялась 3 февраля в онлайн-формате, заявил начальник БЖД Владимир Морозов.

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«В части международного пассажирского сообщения Владимир Морозов проинформировал о готовности Белорусской железной дороги к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — сообщает пресс-служба «БЖД».

Также сообщается, что в ходе переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве при организации движения поездов между Белорусской и Российской железными дорогами, порядке передачи вагонов, контейнеров и грузов, а также использовании железнодорожной инфраструктуры между передаточными станциями.

Кроме того, в ходе рабочей беседы Белозёров и Морозов подвели итоги сотрудничества железнодорожных компаний в прошлом году и обсудили перспективные направления совместной работы в 2021 году.

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