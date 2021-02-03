Киев, , 13:00 — REGNUM Один из лидеров фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал «странным» решение Совнацбеза, вводящее санкции против трех оппозиционных каналов страны.

Свое мнение депутат выразил 3 февраля через социальные сети.

Гетманцев дал понять, что по его мнению, такое решение может привести только к росту популярности оппозиционных ресурсов.

«Ранее я защищал оппозиционный телеканал ТВі от попыток его закрыть со стороны власти президента-беглеца Виктора Януковича. За несколько месяцев телеканал стал из никому не известного главным информационным каналом страны. Знаю точно: единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ — рост его популярности», — пояснил свою позицию представитель «Слуги народа».

Гетманцев заявил, что решение Совнацбеза «требует объяснений».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в политической силе еще не обсуждали вопрос закрытия трех оппозиционных телеканалов и не имеют консолидированной позиции по этому вопросу.