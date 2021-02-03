Бангалор, Индия, , 12:58 — REGNUM Россия планирует поставить первый полк зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» Индии до конца 2021 года. Об этом 3 февраля рассказал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов на международном авиасалоне Aero India 2021, проходящем в Бангалоре.

«Первый полк предполагается поставить до конца текущего года», — приводит его слова ТАСС.

Также Дрожжов уточнил, что поставка Индии С-400 осуществляется согласно графику, и напомнил, что в январе 2021 года в Россию прибыли индийские специалисты для обучения работы с этой системой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора ФСВТС РФ Владимир Дрожжов заявил, что российская сторона направила предложение Индии о поставке 21 истребителя МиГ-29 и 12 боевых самолётов Су-30МКИ.