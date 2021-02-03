Киев, 3 февраля 2021, 12:57 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена организовать акции протеста в связи с лишением лицензий телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива 3 февраля в комментарии телеканалу Zik.
Он добавил, что запрет телеканалов является незаконным и нарушает свободу слова на Украине.
Отметим, что пресс-служба украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала угрозы в адрес активистов и сторонников ОПЗЖ, которые могут участвовать в акциях протеста.
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Как сообщила пресс-служба национальной полиции Киева, в городе усилены меры безопасности в связи с возможным проведением массовых мероприятий.
Напомним, ранее руководство ОПЗЖ сообщило, что намерено инициировать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тем не менее члены фракции не стали блокировать трибуну парламента и требовать отмены сомнительного решения власти.
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