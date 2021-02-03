Киев, , 12:57 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена организовать акции протеста в связи с лишением лицензий телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива 3 февраля в комментарии телеканалу Zik.

«Мы будем бороться, противостоять, будем выводить людей на улицы. Другой возможности защитить свои конституционные права, к сожалению, в этой стране уже не осталось», — сказал парламентарий.

Он добавил, что запрет телеканалов является незаконным и нарушает свободу слова на Украине.

Отметим, что пресс-служба украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала угрозы в адрес активистов и сторонников ОПЗЖ, которые могут участвовать в акциях протеста.

«Мы готовы их встретить. Просим всех, кто имеет какую-то информацию из регионов о сборе и подготовке силового крыла ОПЗЖ — сообщать нам!» — сказано в сообщении.

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Как сообщила пресс-служба национальной полиции Киева, в городе усилены меры безопасности в связи с возможным проведением массовых мероприятий.

«Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее руководство ОПЗЖ сообщило, что намерено инициировать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тем не менее члены фракции не стали блокировать трибуну парламента и требовать отмены сомнительного решения власти.

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