Москва, , 12:56 — REGNUM Совету Европы (СЕ) следует отреагировать на закрытие украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России при СЕ, опубликованном на странице постпредства в Twitter.

Российские дипломаты напомнили, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх крупных телеканалов, ограничения будут действовать пять лет. Телеканалы прекратили вещание на украинской территории.

«Мы призываем Совет Европы отреагировать на это нарушение свободы выражения мнения со стороны украинских властей», — говорится в публикации.

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