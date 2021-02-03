Цхинвал, , 13:48 — REGNUM Верховный суд (ВС) Южной Осетии, рассмотрев в 2020 году представленные генеральным прокурором материалы о деятельности двух депутатов парламента республики, нашёл в них «признаки преступления». Такое заявление, как сообщает 3 февраля агентство «Рес», сделал генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев, выступая на отчетной коллегии.

Генпрокурор отметил, что в действиях председателя партии «Ныхас» депутата Давида Санакова суд усмотрел признаки преступления, предусмотренного статьёй «Клевета». В действиях председателя Народной партии депутата Александра Плиева были замечены признаки нарушений закона, которые предусмотрены статьями «Служебный подлог», «Подделка документов», «Укрывательство преступлений».

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые оппозиционные депутаты парламента Южной Осетии объявили бойкот парламенту, пока не отстранят от должности генпрокурора страны Джагаева. Депутаты заявляют, что он якобы мешает расследованию причин смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

На прошлой неделе Бибилов трижды безуспешно созывал членов парламента на внеочередную сессию. На встречу не пришли одномандатники, а также депутаты от Народной партии и партии «Ныхас».

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