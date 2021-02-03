Сеул, , 12:51 — REGNUM С 1 по 3 февраля представитель МИД Южной Кореи по вопросам ядерной энергетики и нераспространения ядерного оружия Пак Иль посетил Австрию, где провел встречу с представителями Секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили северокорейскую ядерную проблему, вопросы ядерного нераспространения, а также пути укрепления взаимодействия и сотрудничества. Также на повестке стояла тема слива радиоактивной воды с АЭС Фукусима.

Представитель Южной Кореи также отметил, что южнокорейское правительство намерено выделить проекту «ZODIAC», учреждённого МАГАТЭ для реагирования на глобальные кризисы в области здравоохранения, один миллион долларов.