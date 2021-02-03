Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Претендент на пост главы Екатеринбурга Никита Страгис принёс травматический пистолет на собеседование с конкурсной комиссией. Об этом сообщили журналисты.

Гражданин сумел без препятствий пройти в здание администрации, хотя оружие держалось на поясе. Позже Страгис привлёк внимание охранников, и ему предложили оставить пистолет в сумке в коридоре на время собеседования, передаёт «Новый день».

"Охранники администрации отказались комментировать, как кандидат смог пронести травмат», — уточняет издание.

По словам Страгиса, он взял пистолет по привычке. Лучше всегда носить оружие, чем оказаться без него в трудную минуту, уверен претендент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проходит конкурс на пост главы города. 3 февраля 2021 года заканчивается этап собеседований с кандидатами.

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