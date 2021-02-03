Афины , , 13:35 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в греческом регионе Аттика беспокоит правительство страны. Об этом заявил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас поздно вечером 2 февраля в интервью телеканалу Star TV, добавив, что число госпитализаций неуклонно растет.

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Вполне логично, что с тех пор, как ограничительные меры отменены — а это необходимо для того, чтобы дать обществу передышку, — мобильность ведет к росту числа случаев заражения коронавирусом, говорит Кикилиас.

«Но все должны понимать, несмотря на усталость последних 12 месяцев, что у нас пандемия, огромный кризис общественного здравоохранения и гибнут люди. Первая забота министерства здравоохранения, первая забота правительства, первая забота всего общества — это защита друг друга, пожилых людей, уязвимых групп населения, наших семей», — сказал Кикилиас.

Министр подчеркнул, что общественное здоровье — превыше всего.

«Конечно, дела идут не очень хорошо, мы видим, что происходит в других европейских странах. [Существует] огромное давление на системы здравоохранения. В Европе идет третья волна», — заключил министр.