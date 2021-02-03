Киев, , 12:33 — REGNUM Решение Владимира Зеленского о закрытии оппозиционных телеканалов — беспрецедентное, и оно означает, что спокойно уйти действующий президент уже не сможет, поскольку «будут догонять».

Об этом заявил 3 февраля украинский политический эксперт Руслан Бортник.

«Юридически это решение в стиле — а «давайте распустим Конституционный суд и не будем выполнять его постановления» ‑ и оно прямо перечеркивает десятки статей конституции и нарушает законы, ограничивает право миллионов украинских граждан на получение информации. Введение любых санкций в отношении гражданина Украины находящегося на территории Украины без решения суда незаконно… Если депутат Рады Тарас Козак (формальный владелец телеканалов) или кто-то другой работает на РФ или финансирует терроризм — он должен сидеть в тюрьме по решению суда», — заявил Бортник.

Эксперт предсказывает долгую «судебную эпопею» по данному делу и отмечает, что решение серьезно дискредитирует Украину на международной арене.

«Это капитуляция власти в информационной борьбе — полная и безусловна. Детская реакция, если проиграл — переверни доску. Такое решение имеет смысл, только в том случае если в ближайшее время будут приняты какие-то кардинальные решения, которые власть не хочет чтобы эти каналы освещали… Даже если это «политическая игра» власти и оппозиции (чего исключить нельзя) — она подрывает конституционные принципы нашего государства», — заявил Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Владимир Зеленский утвердил решение Совнацбеза страны о персональных санкциях против депутата Рады Тараса Козака, которые делают невозможным вещание принадлежащих парламентарию оппозиционных каналов.

Сегодня Зеленский дал пояснения через Twitter на английском языке, подчеркнув, что санкции — это «трудное решение», а борьба за независимость — это «борьба в информационной войне за правду и европейские ценности».