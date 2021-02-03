Киев, , 13:20 — REGNUM Украинские телеканалы Zik, 112.ua и NewsOne лишили лицензий в рамках борьбы с «российской агрессией». Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, сообщила 3 февраля пресс-служба ведомства.

Он рассказал, что закрыть телеканалы предложила Верховная рада и СБУ, а введение санкций против оппозиционных СМИ является «последовательным шагом украинской власти в борьбе с «российской гибридной агрессией».

Баканов отметил, что речь, якобы, не идёт об ограничении свободы слова:

«Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность Украины», — сказал глава СБУ.

Отметим, что не существует никаких решений суда, которые бы подтвердили слова Баканова и признали три телеканала «виновными» в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, бездоказательные обвинения России в некой «агрессии» против Украины «сыплются» от украинских политиков, чиновников и СМИ с 2014 года, когда Киев начал карательную операцию против Донбасса и столкнулся с вооружённым сопротивлением местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский написал на английском языке сообщение, в котором назвал проявления цензуры в стране борьбой за «независимость» и «европейские ценности».

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