Киев, , 12:15 — REGNUM Закрытие трёх оппозиционных телеканалов на Украине не является наступлением на свободу слова. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую «страной-агрессором»… Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — сказано в сообщении.

Отметим, что сообщение написано на английском языке, то есть в большей степени адресовано «иностранным партнёрам».

«Рассчитывая явно на зарубежную аудиторию. Украинцам, видимо, объяснять свои решения он не считает нужным», — прокомментировала слова Зеленского бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил указ Зеленского о внесудебном введении санкций против гражданина Украины, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Это решение стало поводом для лишения лицензии трёх крупнейших оппозиционных телеканалов Украины NewsOne, Zik и 112.ua.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что решение украинских властей является «чрезвычайной ситуацией» и пообещал обратиться по этому поводу в международные инстанции.

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