Анкара, , 12:09 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил руководство американской соцсеть Twitter в цензуре и объявил о переходе в мессенджер Telegram. Об этом он рассказал в своём видеообращении, размещенном в его новом телеграм-канале.

По его словам, руководство Twitter применило цензуру в отношении твита, в котором Анкара возражала против «бессовестных атак ЛГБТ-извращенцев на наши святыни и ценности».

«Отныне я буду на платформе Telegram», — сказал он в обращении.

Ранее глава МВД Турции в своём Twitter осудил протесты учащихся Босфорского университета в Стамбуле, назвав их организаторов «ЛГБТ-извращенцами». Руководство соцсети пометило сообщение Сойлу как нарушающее правила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января администрация Twitter заблокировала учётную запись действующего на тот момент президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявив, что и впредь будет блокировать любые его учётные записи.

В Министерстве иностранных дел России, комментируя блокировку аккаунтов Трампа, заявили, что декларируемые Вашингтоном демократические ценности подорваны.

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