Киев, , 11:58 — REGNUM Санкции в отношении кого бы то ни было нужны, если нельзя наказать по законам Украины. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против депутата Рады Тараса Козака. Спикер Рады дал комментарий 3 февраля изданию «Бабель».

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь всё не на месте», — сказал он.

Разумков также не одобрил аннулирование лицензий украинских телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne.

«Санкции против каналов — это плохо, несмотря на то, чьи они», — заявил спикер.

Напомним, ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) сообщили, что будут инициировать процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому, который своим решением незаконно ввёл санкции против члена ОПЗЖ, а также закрыл три оппозиционных украинских телеканала.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время голосования СНБО по вопросу поддержки решения Зеленского Разумков был единственным, кто воздержался.

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