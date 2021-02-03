Киев, 3 февраля 2021, 11:58 — REGNUM Санкции в отношении кого бы то ни было нужны, если нельзя наказать по законам Украины. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против депутата Рады Тараса Козака. Спикер Рады дал комментарий 3 февраля изданию «Бабель».
Разумков также не одобрил аннулирование лицензий украинских телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne.
Напомним, ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) сообщили, что будут инициировать процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому, который своим решением незаконно ввёл санкции против члена ОПЗЖ, а также закрыл три оппозиционных украинских телеканала.
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Как сообщало ИА REGNUM, во время голосования СНБО по вопросу поддержки решения Зеленского Разумков был единственным, кто воздержался.
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