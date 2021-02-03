Киев, , 11:54 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в политической силе еще не обсуждали вопрос закрытия трех оппозиционных телеканалов.

Об этом он сказал на брифинге 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Само решение Совнацбеза Украины о санкциях против телеканалов он назвал «резонансным событием».

«Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное… Не было еще обсуждения, необходимо созывать фракцию», — подчеркнул Арахамия.

Вместе с тем стоит отметить, что утром 3 февраля часть народных депутатов от партии «Слуга народа» заблокировала трибуну Верховной рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» для протестов против закрытия телеканалов.

ИА REGNUM напоминает, что в офисе президента Зеленского заявили, что санкции против телеканалов являются борьбой с «чужеродной пропагандой», а не посягательством на свободу слова. По словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, подтверждено финансирование этих телеканалов из России.