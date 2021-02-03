Киев, , 11:51 — REGNUM На Украине депутаты партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной рады перед началом пленарного заседания 3 февраля. Прямую трансляцию из зала заседания ведут украинские телеканалы.

Так, возле трибуны находятся порядка 30 депутатов от фракции «Слуги народа». Таким образом они перекрыли доступ к трибуне и президиуму парламента депутатам от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о намерении инициировать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, накануне, 2 февраля, Зеленский ввёл в действие решение Совнацбеза, которое привело к закрытию трех оппозиционных телеканалов в стране — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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