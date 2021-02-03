Париж, , 11:54 — REGNUM Франция не оказывает давления на ФРГ в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2» и не вмешивается в политику Берлина относительно этого проекта. Об этом французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил 3 февраля в эфире радиостанции Europe 1.

Ле Дриан, отвечая на вопрос о возможных санкциях против РФ из-за дела осуждённого блогера Алексея Навального, подчеркнул, что вопрос о «Северном потоке — 2» находится в сфере ответственности Германии. Властям ФРГ решать, какой делать выбор и какие принимать решения.

Французский министр призвал не «путать различные темы». Париж и Берлин обсуждают проект газопровода, в основном тему суверенитета. Они ведут спокойное, открытое и откровенное обсуждение, в котором французская сторона просто задаёт вопросы, касающиеся энергобезопасности Европы. Свою позицию Франция не меняла, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал недостаточными санкции ЕС против России. Он высказался в пользу возможной приостановки проекта «Северный поток — 2», отметив, что решение должна принимать ФРГ.

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