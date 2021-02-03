Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В Петербурге необходимо отменить запрет на проведение массовых политических акций, введенный под предлогом борьбы с пандемией, чтобы не допускать несанкционированных митингов, приводящих к массовым задержанием и другим негативным последствиям. Об этом заявили 3 февраля представители нескольких фракций петербургского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вместо того, чтобы разрешить людям мирно, без насилия выражать свое мнение, что предусмотрено Конституцией РФ, власть под самыми разными предлогами запрещает проведение любых оппозиционных акций. КПРФ последовательно выступает в защиту свободы собраний: народ имеет право говорить, закон должен охранять это право, «чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения», как гласит Всеобщая декларация прав человека. Нет запретам мирных демонстраций и митингов», — провозгласила лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова.

В ответ спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров заметил, что никто не запрещает выражать свое мнение, но это должно происходить «в строгом соответствии с законом», а не на несанкционированных митингах, как это произошло 23 и 31 января.

В свою очередь лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев указал, что сейчас для наказания участников несогласованных акций в том числе используется закон, который принял ЗакС для тех, кто нарушает карантинный режим в период пандемии.

«Но как пользуется этим правительство Петербурга? Правительство Петербурга запретило все массовые мероприятия политического характера, которые попадают под федеральный закон. Получается, мероприятия в области культуры, спорта, школьные какие-то мероприятия и социальной направленности можно проводить до 50−100 человек, а даже одиночный пикет — это уже нарушение. И всех, кто сегодня задерживается, привлекают по нашему закону за нарушение коронавирусных ограничений. В то же время их, как я уже отмечал, их в эти автозаки запихивают, как селедки в бочке, без всяких мер карантина, распространяют коронавирус сами сотрудники полиции, а тем более в «обезьянниках» их держат по 5−6 часов неизвестно с какой стати. И содействуют тем самым распространению эпидемии», — заявил Ковалев.

Он сообщил, что «СР» официально обращается к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с требованием отменить «совершенно неадекватные меры» в отношении митингов и других акций, которые, по мнению Ковалева, не соответствуют даже нынешнему периоду борьбы с пандемией.

«Дайте людям возможность выходить на мирные акции протеста. Иначе вы всех тех, кто мирные акции собирается проводить, заталкиваете в несанкционированные акции и стравливаете наш народ с правоохранительными органами», — добавил Ковалев.

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