Санкт-Петербург, 3 февраля 2021, 11:51 — REGNUM В Петербурге необходимо отменить запрет на проведение массовых политических акций, введенный под предлогом борьбы с пандемией, чтобы не допускать несанкционированных митингов, приводящих к массовым задержанием и другим негативным последствиям. Об этом заявили 3 февраля представители нескольких фракций петербургского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Вместо того, чтобы разрешить людям мирно, без насилия выражать свое мнение, что предусмотрено Конституцией РФ, власть под самыми разными предлогами запрещает проведение любых оппозиционных акций. КПРФ последовательно выступает в защиту свободы собраний: народ имеет право говорить, закон должен охранять это право, «чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения», как гласит Всеобщая декларация прав человека. Нет запретам мирных демонстраций и митингов», — провозгласила лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова.
В ответ спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров заметил, что никто не запрещает выражать свое мнение, но это должно происходить «в строгом соответствии с законом», а не на несанкционированных митингах, как это произошло 23 и 31 января.
В свою очередь лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев указал, что сейчас для наказания участников несогласованных акций в том числе используется закон, который принял ЗакС для тех, кто нарушает карантинный режим в период пандемии.
«Но как пользуется этим правительство Петербурга? Правительство Петербурга запретило все массовые мероприятия политического характера, которые попадают под федеральный закон. Получается, мероприятия в области культуры, спорта, школьные какие-то мероприятия и социальной направленности можно проводить до 50−100 человек, а даже одиночный пикет — это уже нарушение. И всех, кто сегодня задерживается, привлекают по нашему закону за нарушение коронавирусных ограничений. В то же время их, как я уже отмечал, их в эти автозаки запихивают, как селедки в бочке, без всяких мер карантина, распространяют коронавирус сами сотрудники полиции, а тем более в «обезьянниках» их держат по 5−6 часов неизвестно с какой стати. И содействуют тем самым распространению эпидемии», — заявил Ковалев.
Он сообщил, что «СР» официально обращается к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с требованием отменить «совершенно неадекватные меры» в отношении митингов и других акций, которые, по мнению Ковалева, не соответствуют даже нынешнему периоду борьбы с пандемией.
«Дайте людям возможность выходить на мирные акции протеста. Иначе вы всех тех, кто мирные акции собирается проводить, заталкиваете в несанкционированные акции и стравливаете наш народ с правоохранительными органами», — добавил Ковалев.
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