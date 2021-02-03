Берлин, , 11:35 — REGNUM Из-за пандемии коронавирусной инфекции мир меняется, и у международного сообщества появляется шанс теснее совместно работать, координируя свои действия на основе мультилатеризма, солидарности и принципов верховенства закона. Об этом 3 февраля говорится в совместной статье президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Сенегала Маки Салла, обнародованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung и рядом других изданий в ЕС.

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В статье указывается, что мир после коронавируса станет другим, и в связи с этим предлагается использовать различные форумы и возможности для того, чтобы преодолеть вызовы и иметь четкое видение будущего.

«Мы приглашаем лидеров в области политики, экономики, религии и из других сфер участвовать в этом глобальном обмене мнениями», — говорится в статье.

«Мы считаем, что этот пандемический кризис может предоставить возможность посредством эффективного сотрудничества, солидарности и координации снова достигнуть консенсуса по вопросу о международном порядке — порядке, основанном на мультилатеризме и верховенстве закона», — также уточняется в совместной статье.

Также отмечается, что подписавшиеся под статьей политики готовы и дальше в таком ключе совместно работать в рамках ООН, региональных организаций, международных форумов (включая G7 и G20) и спонтанно созданных коалиций для того, чтобы преодолеть сегодняшние и будущие глобальные вызовы.

Кроме того, добавляется, что пандемия SARS-CoV-2 — это «самое серьезное испытание для международной солидарности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Всемирной организации здравоохранения стало известно, что за прошедшую неделю от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире скончались свыше 96 тыс. человек, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.