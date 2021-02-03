Джакарта, , 11:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел встречу с рядом губернаторов, в том числе с губернатором Джакарты Аниес Басведаном, чтобы обсудить продолжение введения коронавирусных ограничений, сообщает CNN Indonesia.

Стороны обсудят развитие медицинских учреждений в регионах. Губернатор Джакарты надеется, что центральное правительство сможет улучшить медицинские учреждения в столице.

На сегодняшний день около 24% жителей столицы Индонезии проходят лечение в специализированной больнице Джакарты. Между тем, больничные койки в Джакарте почти заполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии примет участие в праздновании Национального дня прессы 9 февраля 2021 года.

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