Киев, , 11:19 — REGNUM Решение по санкциям государства Украина против оппозиционных телеканалов из «так называемого пула депутата Виктора Медведчука» было «вполне ожидаемым и очевидным», — заявил 3 февраля советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии государственному информагентству «Укринформ».

Подоляк подчеркнул, что это «абсолютно прозрачное» решение Совнацбеза Украины, «мотивированное и фактическое».

«Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты иностранной пропаганды в Украине… Они откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями», — добавил советник.

Он отметил, что среди других претензий к телеканалам — «достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования» и «чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии».

Также Подоляк обвинил предыдущие власти страны, т. е. президент Порошенко и правительство Гройсмана в том, что их «при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии» этот «пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно «убивать» украинские ценности».

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совнацбеза, которое привело к закрытию трех оппозиционных телеканалов, вечером 2 февраля.

В свою очередь, народный депутат Рады, лидер оппозиции Виктор Медведчук заявил, что введение санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным, а Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада.