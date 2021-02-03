Москва, , 11:17 — REGNUM На данный момент военные угрозы в Арктике оцениваются Россией как относительно низкие. Об этом 3 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

«В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров. Военные угрозы в регионе оцениваем в целом как относительно низкие», — сказал он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, может ли Арктика, по оценкам Москвы, стать зоной, которая свободна от военной активности.

Вместе с тем, Корчунов отметил, что в арктическом регионе участились военные учения стран-участниц НАТО, в которые привлекаются неарктические государства. Как считает дипломат, подобная «интернационализация» военной активности в Арктике в наибольшей степени связана с тем, что из-за потепления климата и таяния льдов появляются возможности освоения минеральных ресурсов, а также развивается Северный морской путь и глобальные транспортные коридоры Крайнего Севера.

«Тем не менее анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов заявил, что деятельность Китая в Арктике не представляет собой угрозы, поведение страны в данном регионе скорее является хорошим примером.