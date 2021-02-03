Киев, , 11:07 — REGNUM Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

Об этом заявил на брифинге 3 февраля председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оппозиционный политик указал на то, что согласно части второй статьи 1 закона Украины «О санкциях», они «могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства…», а народный депутат Тарас Козак — гражданин Украины, и телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к «прикольным видосикам»? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы — о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом. О том, почему Президент позволяет себе цинично и грубо нарушать Конституцию и законы. И на эти вопросы придется дать ответы, как бы он ни хотел этого избежать», — заявил Медведчук.

Глава политсовета ОПЗЖ (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) убежден в том, что причина падения рейтинга действующего президента и его партии «Слуга народа» совершенно не в работе телеканалов.

«Причина в том, что каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают — их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным», — объяснил Медведчук.

Лидер оппозиции также указал на то, что президент Владимир Зеленский «одним росчерком пера» вышвырнул на улицу полторы тысячи журналистов и работников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации.

«Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения. Но за такие решения неизбежно придется нести ответственность. На ум приходит пророчество из запрещенной властью Зеленского книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова: «…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»», — резюмировал Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совнацбеза страны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) касательно депутата Тараса Козака, которое фактически привело к закрытию трех крупнейших оппозиционных телеканалов страны. Вещание телеканалов в большинстве кабельных сетей было остановлено практически моментально после появления документа.