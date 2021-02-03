Киев, , 10:58 — REGNUM Решение о введении санкций против народного депутата Рады Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц, которое привело к закрытию трех оппозиционных телеканалов на Украине, стало формальным результатом расследование спецслужб схем с поставками угля с «оккупированных территорий».

Об этом 3 февраля со ссылкой на свои источники сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Издание отмечает, что спецслужбы решили, что поставки угля способствуют финансированию терроризма, таким образом Козак и попал под действие закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в результате чего стало возможным ввести санкции.

Также издание сообщает еще ряд подробностей — в частности, заседание Совнацбеза по санкциям не проводилось в традиционной форме, а каждый из членов органа имел время, чтобы заранее определиться по этому вопросу. Отмечается, что в течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса, как можно прекратить вещание каналов Виктора Медведчука.

Также источник отдельно отмечает, что решение о наложении санкций и закрытии телеканалов «не связано напрямую» с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

ИА REGNUM напоминает, что сам Медведчук заявил, что Зеленскийне имел права накладывать санкции, поскольку, согласно закону санкции могут налагаться на иностранные государства, предприятия или граждан, а также лиц без гражданства. При этом Козак является гражданином Украины, а телеканалы 112.ua, Zik и NewsOne — украинскими юрлицами.