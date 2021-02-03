Ереван, , 10:54 — REGNUM В Ереване, где у здания парламента республики представители оппозиции устроили несанкционированный митинг, начались задержания активистов сотрудниками полиции.

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Митингующие пытались перекрыть проспект Баграмяна, однако полиция пресекла их намерения. Силовики пытаются оттеснить людей к тротуару с целью восстановить движение по проспекту.

К настоящему моменту задержаны нескольких активистов, сообщает радио Sputnik Армения. Время от времени происходят небольшие стычки и потасовки

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, около здания парламента Армении армянское оппозиционное объединение «Движение спасения Родины», в которое входит свыше 20 оппозиционных партий, вышло на акцию протеста. Оппозиция выступает против проведения внеочередного заседания законодательного органа страны, в повестку дня которого также включен вопрос о поправках в Судебный кодекс республики. Митингующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване проходят с 10 ноября. Таким образом участники выражают протест против действий председателя правительства по Нагорному Карабаху, заявляя о сдаче территорий Азербайджану.

Подобная протестная акция прошла 28 января. В ходе митинга, который продолжался три с половиной часа, была предпринята попытка штурма здания армянского правительства. Сообщалось о более 20 задержанных.