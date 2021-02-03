Москва, , 10:59 — REGNUM Властям США не нужны конкретные поводы для введения антироссийских санкций, они всегда их найдут. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 3 февраля в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Захарова прокомментировала слова американского сенатора-республиканца Митта Ромни (от штата Юта) о введении ограничений против лиц, «ответственных» за ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Она напомнила, что в Вашингтоне уже грозили санкциями «на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад».

«И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны — они их всегда найдут и придумают», — сказала представитель МИД.

Россия, добавила Захарова, будет отвечать на санкции, но не агрессивно, а с умом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Москве решил заменить Навальному условный срок в 3,5 года реальным наказанием. По предварительным данным, блогера отправят в колонию на 2,5 года, так как часть срока он уже провёл под домашним арестом.

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