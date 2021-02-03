Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел встречу с послом Индии в Армении Кишаном дан Девалом, на которой обсудил вопросы открытия индийского посольства в Тбилиси. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Было отмечено, что решение Республики Индия об открытии посольства в Грузии можно только приветствовать, поскольку отношения между двумя странами все больше развиваются», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что посол Индии заявил о готовности Нью-Дели активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле.

Напомним, Индия и Грузия дипломатические отношения установили в 1992 году. В Нью-Дели имеется грузинское посольство, но в Тбилиси индийского посольства нет. Посольство Индии в Ереване одновременно аккредитовано в Грузии.