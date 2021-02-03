Нейпьидо, , 10:25 — REGNUM Посол Индонезии в Мьянме Иза Фадри рассказал о напряженной атмосфере после военного переворота в стране, сообщает CNN Indonesia.

Посол пояснил, что местная полиция проводит патрулирование, хотя комендантский час не был объявлен.

«Хотя официального объявления о комендантском часе не было, полицейские проводили патрулирование, на улицах было тихо, никто не осмеливался выходить на улицу», — рассказал посол Индонезии.

По его словам, ситуация в Мьянме относительно нормальная.

Службы онлайн-доставки и такси работают нормально. Все операторы сотовой связи активны.

Как сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель считает, что политический государственный переворот, подобный произошедшему в Мьянме 1 февраля 2021 года, вряд ли возможен в Индонезии.

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