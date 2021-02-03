Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена развивать сотрудничество с руководством Грузии. Об этом, как сообщает 3 февраля пресс-служба грузинского МИД, рассказала посол США в Тбилиси Келли Дегнан на встрече с заместителем министра иностранных дел Грузии Вахтангом Махароблишвили.

«Предстоит большая работа, как вы знаете, у США новая администрация, у которой есть огромное желание работать с нашими грузинскими коллегами и друзьями», — сказала Дегнан пресс-службе после завершения встречи.

Она добавила, что обсудила с Махароблишвили график рабочих встреч, согласно Хартии стратегического партнерства США и Грузии. Также на встрече поднимали вопрос безопасности в регионе.

Стоит отметить, что в конце января прошла встреча Дегнан с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили. Он сообщил послу о планах развития грузинской армии.

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