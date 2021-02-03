Ереван, , 10:05 — REGNUM Протестная акция армянского оппозиционного объединения «Движение спасения Родины», в которое входит свыше 20 оппозиционных партий, проходит около здания парламента республики. Об этом 3 февраля сообщает агентство News.am.

Уточняется, что оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступает против проведения внеочередного заседания законодательного органа страны, в повестку дня которого также включен вопрос о поправках в судебный кодекс республики, которые протестующие считают антигосударственными.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что экс-президент Армении Кочарян намерен в период с 3 по 8 февраля поехать в Москву для участия в заседании совета директоров АФК «Система».