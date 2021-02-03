Киев, , 09:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не имел права накладывать санкции на депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Об этом заявил 3 февраля лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, сообщил телеканал 112.ua.

Парламентарий напомнил, что согласно закону санкции могут налагаться на иностранные государства, предприятия или граждан, а также лиц без гражданства. При этом Козак является гражданином Украины, а телеканалы 112.ua, Zik и NewsOne — украинскими юрлицами.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада???» — задался вопросом Медведчук.

Политик добавил, что рейтинг Зеленского падает не из-за телеканалов, а из-за политики самого президента.

«Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела… На ум приходит пророчество из запрещённой властью Зеленского книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова: «…Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила», — подытожил Медведчук.

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Напомним, ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал решение Зеленского, согласно которому лицензии были лишены три оппозиционных телеканала, «чрезвычайной ситуацией» и пообещал проинформировать об этом международные структуры.

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