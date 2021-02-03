Киев, 3 февраля 2021, 09:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не имел права накладывать санкции на депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Об этом заявил 3 февраля лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, сообщил телеканал 112.ua.
Парламентарий напомнил, что согласно закону санкции могут налагаться на иностранные государства, предприятия или граждан, а также лиц без гражданства. При этом Козак является гражданином Украины, а телеканалы 112.ua, Zik и NewsOne — украинскими юрлицами.
Политик добавил, что рейтинг Зеленского падает не из-за телеканалов, а из-за политики самого президента.
Читайте также: За запрет российских книг на Украине отвечает Зеленский — юрист Портнов
Напомним, ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал решение Зеленского, согласно которому лицензии были лишены три оппозиционных телеканала, «чрезвычайной ситуацией» и пообещал проинформировать об этом международные структуры.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине назвали чрезвычайной ситуацией санкции против трёх телеканалов
Читайте развитие сюжета: Оппозиционные телеканалы угрожали нацбезопасности Украины — минкульт страны